Xi y Modi sostienen fructífera reunión, afirma alto funcionario chino

Tianjin, 31 ago (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, sostuvieron una fructífera reunión y alcanzaron nuevos e importantes consensos sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales, afirmó hoy domingo un alto funcionario del Partido Comunista de China (PCCh).

Cai Qi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh y miembro del Secretariado del Comité Central del PCCh, hizo estas declaraciones al reunirse con Modi, quien se encuentra en Tianjin para asistir a la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai.

China está dispuesta a trabajar con India para mejorar los intercambios amistosos y la cooperación mutuamente beneficiosa, gestionar y resolver adecuadamente las diferencias y promover aún más la mejora y el desarrollo de las relaciones bilaterales, indicó Cai.

Por su parte, Modi destacó que él y Xi han alcanzado nuevos e importantes consensos sobre el desarrollo a largo plazo de las relaciones entre India y China, lo que proporciona una sólida base para profundizar la cooperación.

India acoge con beneplácito la reanudación del mecanismo de intercambio y cooperación entre partidos, señaló Modi.

El primer ministro indio afirmó que el 75º aniversario del establecimiento de nexos diplomáticos entre India y China marca otro hito en las relaciones bilaterales, y su país está listo para trabajar con China para contribuir al avance de las relaciones bilaterales, así como a la paz y el desarrollo globales.