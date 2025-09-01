Agrupación empresarial de innovación Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou lidera escalafón mundial

Shenzhen, 2 sep (Xinhua) — La agrupación empresarial de innovación Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou, en la Gran Área de la Bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao, se ubicó en el primer puesto entre los 100 principales grupos empresariales de innovación en el mundo, según el Índice Mundial de Innovación 2025, publicado el lunes por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Esta es la primera vez que la agrupación supera a la de Tokio-Yokohama de Japón para convertirse en el centro de innovación líder mundial, lo que evidencia el robusto vigor de la innovación científica y tecnológica en la Gran Área de la Bahía, así como el dinámico progreso que el centro internacional de innovación en tecnología ha logrado.

La agrupación Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou había ocupado continuamente el segundo lugar a nivel global desde 2020.

En 2025, el proceso de clasificación de agrupaciones empresariales de innovación incluyó un nuevo indicador básico, como es el volumen de transacciones de capital de riesgo, el cual se sumó a dos criterios evaluativos esenciales ya existentes: las solicitudes de patentes internacionales en el marco del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, así como el número de artículos publicados por cada grupo en revistas del Science Citation Index Expanded (SCIE, por sus siglas en inglés). Este nuevo sistema de evaluación hace énfasis en la producción y distribución de la propiedad intelectual, y también destaca la transformación, aplicación y materialización de valor de los resultados innovadores, de acuerdo con la oficina provincial de supervisión y administración del mercado de Guangdong.

Este año, las 100 principales agrupaciones empresariales de innovación del mundo están distribuidas en 33 economías. China, con 24, alberga la mayor cantidad de estos grupos, seguida de Estados Unidos con 22 y Alemania con 7.