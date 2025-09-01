Brasil lanza plan de apoyo a agricultura familiar afectada por aranceles de EEUU

Sao Paulo, 1 sep (Xinhua) — El Gobierno de Brasil anunció hoy lunes medidas de emergencia para proteger a la agricultura familiar por el aumento de 50 por ciento a los aranceles que aplica Estados Unidos desde el pasado 6 de agosto a productos brasileños, y al mismo tiempo fortalecer los programas sociales de abastecimiento de alimentos.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar publicó una resolución que garantiza apoyo económico a las organizaciones exportadoras afectadas por los aranceles, con el objetivo de que los productores enfrenten las pérdidas y preserven sus existencias sin tener que vender a precios bajos.

Según un comunicado del Palacio del Planalto (sede de la Presidencia), los beneficiados serán los productores de castaña de cajú (castaña de Brasil) y miel natural.

«La medida asegura un apoyo de emergencia a las entidades de la agricultura familiar exportadoras golpeadas por los aranceles impuestos a Brasil por Estados Unidos», señaló el Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar en un comunicado.

Cada organización podrá acceder hasta 1,5 millones de reales (unos 265.000 dólares) por año, respetando el límite de 15.000 reales (unos 2.758 dólares) por familia afectada.

Además del refuerzo a exportadores afectados, el Gobierno brasileño también abrió una nueva ronda del Programa de Adquisición de Alimentos dirigida a comunidades indígenas, quilombolas y territorios vinculados al programa «Arroz da Gente», con prioridad a proyectos que incluyan al menos 50 por ciento de participación femenina.