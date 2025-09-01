Científicos rusos descubren que el mayor iceberg del mundo perdió el 36% de su superficie

Moscú, 1 sep (Sputnik).- El mayor iceberg del mundo, conocido como el A23a, se dividió en partes y su superficie se redujo aproximadamente en 1.000 kilómetros cuadrados durante el verano boreal de 2025, informó este lunes el Instituto de Investigación del Ártico y del Antártico de Rusia.

«El mayor iceberg del mundo, el A23a, perdió alrededor de 1000 kilómetros cuadrados durante el verano y se dividió en partes. Del gigantesco iceberg se desprendieron al mismo tiempo tres enormes trozos con una superficie de entre 60 y 300 kilómetros cuadrados», reza un comunicado del instituto.

Los científicos rusos precisaron que en los tres meses pasados, el iceberg perdió el 36 por ciento de su tamaño.

En concreto, según el organismo, a principios de junio, su superficie se situó en 2.730 kilómetros cuadrados, una extensión comparable a la de la ciudad de Moscú, y actualmente se redujo a 1.750 kilómetros cuadrados.

Según los datos del instituto, el A23a se encuentra a la deriva a unos 70 kilómetros al norte de la isla de San Pedro o Georgia del Sur.

El iceberg en cuestión se separó del borde exterior de la plataforma de hielo Filchner-Ronne de la Antártida en septiembre de 1986. Durante más de 30 años, permanecía varado en el centro del mar de Weddell, pero en noviembre de 2023 comenzó la deriva hacia el borde del hielo y en 2024, fue arrastrado hacia el mar del Scotia. (Sputnik)