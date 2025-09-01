Claro es peligroso China, y ni se diga de Rusia, con ironía

Por las redes sociales nos enteramos de la evolución de esos “rojos” de los BRICS, donde con el sodio, la sal, común en nuestros mares está sustituyendo el petróleo, litio y otros recursos.

Y la importancia trascendental radica en el dominio y conflicto en los países civilizados, quienes hoy luchan por el poder financiero, político y social en manos de añejas y selectas manos dominadoras.

Nada les conviene a esos acostumbrados tiránicos en ver como esas riquezas están siendo sustituidas al transporte motorizado, en todos los extremos, persiguiendo, acosando en el pasado, inventores que han creado otras formas con el agua, sol y otras originalidades.

Los súper multimillonarios, siempre han sido enemigos de la raza humana, creando exterminio con guerras, enfermedades, armas, drogas, experimentación, pobreza, explotación, etc., acogiendo hoy muy oportunos, los medulares progresos tecnológicos, hasta la inteligencia artificial.

Pero el chiste es aquí, que a Occidente les han robado el mandado, donde China y compañía, se les ha salido del tarro, evolucionando a esas nuevas maravillas (sal) con libertad científica ajustable a cientos de millones, donde la abierta IA, podría servir al resto de la humanidad.

Y aquellos, los selectos dominadores nos les suenan, por cuanto pierden su exclusividad

Y esto, ciudadanos costarricenses y del mundo, debemos entender a qué extremos hemos llegado, donde una plaga de corruptos y ricos mundialistas, pretendiendo sostener un sistema dizque capitalista al extremo de una hecatombe e inmolación planetaria.

Miles de millones han muerto y discapacitado, a través de la historia, donde hasta con procesos sociológicos de conflictos, desunión familiar, religión, raza, migración, se hacen guerras internas, produciéndose un divide y vencerás.

Y quienes no están enterados, el diametral liberal, íntegro progreso chino en todo aspecto, los han avivado a crear otra forma genial de utilizar el barato sodio (sal) como principal elemento para mover el motor de combustión, sustituyendo el usual litio, petróleo, carbón, etc.

Y por donde usted lo vea, las ventajas e influjos son infinitos a nuestro futuro terrestre, por cuanto el mar nos dará, además un cambio portentoso ambiental. Pon tu imaginación a funcionar.

Y seamos francos, tales adelantos son precisamente los que ambicionan los tradicionales dominadores explotar, a falta del petróleo, al querer exterminar, obstruir, liquidar, con ese guerrerismo actuales enfrentamientos, importándoles un comino, si con ello, millones sean aniquilados.

Al fin y al cabo, con miles de planeadas excusas, arrinconan como estrategia los países que no se sujeten, gradualmente diezmados y barridos, sino antes corrompen, extorsionan, a punta del chantaje, terrorismo y el miedo con billetera en mano, al legitimar dar continuismo a su dominación.

Pero esa envejecida fórmula ya no funciona para los países, supuestamente libres, soberanos e independientes, como hoy en Costa Rica, al celebrar este setiembre, mes de la Patria.

Los países BRICS, mandan un ejemplar empoderamiento, ante las depravadas potencias mundiales. PD.: Por decir la verdad, el tata murió.

(*) Juan Huezo Zúñiga, comentarista de Costa Rica.