Colombia llama a mantener a Latinoamérica y el Caribe libre de intervenciones militares

Bogotá,1 sep (Sputnik).- El Gobierno de Colombia llamó este lunes a preservar a América Latina como una región libre de intervenciones militares y en estricto apego al derecho internacional, durante una reunión virtual de emergencia con cancilleres de la región convocada a propósito del reciente despliegue militar de EEUU en el Mar Caribe.

«Acabamos de terminar una reunión con los países miembros de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), a la que asistieron más de 23 delegaciones. El punto que tratamos fue un tema de urgencia, debido al despliegue militar de EEUU frente a las aguas del Caribe. Esto nos llamó la atención y nos llevó a pronunciarnos sobre la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, libre de cualquier intervención, en estricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas y al principio de soberanía de los países», afirmó la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, en un comunicado.

La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos gobiernos, después que Washington acusara al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel de droga.

La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y advirtió que Venezuela es un país pacífico pero que no se rendirá.

Al respecto, Villavicencio señaló la importancia de que toda acción en la región este regida por el derecho internacional y se respete la soberanía.

La Celac declaró a América Latina y el Caribe como una Zona de Paz el 29 de enero de 2014, durante su segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en La Habana, Cuba.

En dicha cita, los mandatarios de los 33 países miembros adoptaron el compromiso de resolver disputas de manera pacífica, respetar la soberanía nacional, promover la cooperación y rechazar el uso de la fuerza, incluyendo armas nucleares y de destrucción masiva.

Tal hito se fundamenta en principios de derecho internacional y refuerza convenios previos, como el Tratado de Tlatelolco (1967), que estableció la región como libre de armas nucleares. (Sputnik)