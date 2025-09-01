Corea del Norte desarrolla nuevo propulsor para sus misiles balísticos Hwasong

Moscú, 2 sep (Sputnik).- El Instituto del Centro de Investigaciones de Materiales Químicos de Corea del Norte desarrolló un nuevo propulsor para los misiles balísticos intercontinentales Hwasong-19 y para los misiles de nueva generación Hwasong-20, informó la agencia KCNA.

«El instituto fabricó un propulsor de combustible sólido de gran empuje con fibras de carbono y comprobó la fiabilidad y precisión en ocho pruebas estáticas en los últimos dos años (…) Se planea usar este motor en los misiles balísticos intercontinentales Hwasong-19 y en los misiles de la siguiente generación Hwasong-20», señaló el medio.

Según la agencia, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó el lunes el mencionado instituto, se reunió con los expertos de la entidad y recorrió las instalaciones.

Kim, precisó, abordó también la producción en serie de los nuevos motores. (Sputnik)