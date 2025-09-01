Economista de Mauritania asume presidencia de Banco Africano de Desarrollo

Abiyán, 12 sep (Xinhua) — El economista mauritano Sidi Ould Tah prestó juramento el lunes como presidente del Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés) en la sede de la institución en Abiyán, Costa de Marfil.

A la ceremonia asistieron el presidente de Costa de Marfil Alassane Ouattara, el presidente de Mauritania Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, y miembros de la Junta de Gobernadores del AfDB.

Ould Tah prestó juramento con solemnidad. Después de prestar juramento firmó la versión escrita, certificada oficialmente por Ludovic Ngatse, ministro de Economía, Planificación e Integración Regional de República del Congo, también presidente de la Junta de Gobernadores del AfDB.

Ould Tah fue elegido como el noveno presidente del banco el 29 de mayo después de asegurar más del 76 por ciento de los votos, el más alto margen jamás obtenido en la historia del banco para un primer periodo.

Elegido para un periodo de cinco años, el nuevo presidente del AfDB delineó cuatro pilares estratégicos: liberar los recursos financieros de África, reformar y fortalecer la soberanía fiscal del continente, convertir la demografía en un dividendo y construir una infraestructura resiliente.

Ould Tah, de 60 años de edad, es presentado en la página de internet del banco como un economista experimentado y un banquero de desarrollo con más de 40 años de experiencia en la banca, así como en funciones de economista y ministeriales en África y el Sur Global.

Fundado en 1964, el AfDB tiene 81 países miembros, de los cuales 54 son naciones africanas y 27 son países no africanos.