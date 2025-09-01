El cálido encuentro antes de las negociaciones de Putin y Modi

Tianjin, 1 Sep (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, mantuvieron un encuentro en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Durante la reunión, Modi reafirmó la importancia de los lazos bilaterales entre Nueva Delhi y Moscú, a la vez que reiteró su invitación al líder ruso para visitar la India en diciembre.

«En diciembre de este año, yo y 1.400 millones de indios los esperamos con entusiasmo en la India para nuestra tercera cumbre anual», declaró Modi.

El primer ministro indio también abordó el conflicto en Ucrania. Señaló que la India valora positivamente los esfuerzos recientes para alcanzar la paz, asimismo sostuvo que es necesario buscar vías concretas para poner fin a la confrontación y expresó su esperanza en que ambas partes avancen pronto hacia ese objetivo.

Una asociación estratégica, especial y privilegiada

Modi agradeció a Putin por la reunión, calificó al líder ruso como su amigo y dijo que siempre se alegra mucho de verlo.»Las reuniones con usted siempre son una experiencia inolvidable. Tenemos la oportunidad de intercambiar información sobre muchos temas. Estamos en contacto constante», aseveró.

El mandatario ruso, por su parte, destacó que las relaciones entre Moscú y Nueva Delhi se mantienen bajo una asociación estratégica especial y privilegiada. Subrayó que los vínculos entre ambas naciones son multifacéticos y continúan desarrollándose de manera activa, en línea con los principios que han guiado la cooperación en los últimos años. (Sputnik)