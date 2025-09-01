El fondo RDIF se alía con empresa china para construir un centro chino-ruso en Pekín

Moscú, 2 sep (Sputnik).- El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo con la corporación China Railway Real Estate Group para edificar un centro comercial, económico y cultural chino-ruso en el corazón empresarial de Pekín.

«El proyecto contempla la construcción de un complejo en el área de negocios de Pekín que forma parte de la zona de libre comercio. Se construirá un polo industrial y de innovaciones dedicado a la cooperación chino-rusa centrada en el desarrollo conjunto de mercados y la integración intersectorial», señaló el RDIF en un comunicado.

Kiril Dmítriev, director general del RDIF, destacó que la cooperación estratégica entre los dos países comprende la realización de proyecto conjuntos en distintos ámbitos.

«La construcción del centro comercial, económico y cultural chino-ruso contribuirá al fortalecimiento de las relaciones bilaterales», resaltó.

Según el alto ejecutivo, el mencionado proyecto estimulará la colaboración económica directa, apoyará las iniciativas conjuntas en áreas prioritarias y creará una plataforma para la asociación estratégica duradera y el progreso recíproco.

Está previsto que el centro albergue a las cámaras de comercio e industria, instituciones financieras y compañías importantes de sectores estratégicos, como la energía, la agricultura y otros.

«La celebración regular de actividades culturales y foros económicos da lugar a una excelente plataforma y un nuevo centro cultural que fortalecerán la cooperación económica y cultural entre los dos países», remarcó el fondo ruso.

RDIF ha realizado más de un 100 proyectos con sus socios de otros países por un monto superior a los 2,3 billones de rublos (más de 28.500 millones de dólares). (Sputnik)