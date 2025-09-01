El vehículo ligero de asalto ruso Yeroféi opta por los motores de Avtovaz

Vladivostok (Rusia), 2 sep (Sputnik).-El fabricante ruso de los vehículos ligeros de asalto Yeroféi reemplazó los motores japoneses por los de la compañía VAZ, aseguró el viceprimer ministro ruso Yuri Trútnev.

«Desde hace tiempo (los Yeroféi) son dotados de los motores de VAZ (…) No hay problemas que no podamos resolver», dijo el alto cargo a la prensa.

El viceprimer ministro detalló que él contribuyó personalmente a la producción de los Yeroféi en la región de Jabárovsk, en el oriente de Rusia.

El Yeroféi, vehículo todo terreno ligero biplaza fabricado por la empresa Soniktrans, puede desarrollar una velocidad de hasta 140 kilómetros por hora y tiene una autonomía de hasta 350 kilómetros.

Trútnev preside el comité organizador del X Foro Económico Oriental que se celebrará del 3 al 6 de septiembre en la ciudad de Vladivostok. (Sputnik)