Hutíes atacan un petrolero israelí con un misil balístico

El Cairo, 1 Sep (Sputnik).- Los hutíes de Yemen llevaron a cabo una operación militar contra el petrolero israelí ‘Scarlet Ray’ en el norte del mar Rojo, así lo anunciaron en un comunicado en el que detallaron que emplearon un misil balístico que alcanzó de manera directa al buque.

En su declaración, se enmarcó el ataque como una respuesta a lo que califican de crímenes cometidos contra la población palestina en la Franja de Gaza, además de un acto de apoyo a los combatientes palestinos.

Asimismo, señalaron que la operación forma parte de la política de impedir el tráfico marítimo israelí en el mar Rojo y el mar Arábigo.

El movimiento yemení advirtió que continuarán con acciones similares contra buques o destinos vinculados a Israel hasta que cese la ofensiva militar y el bloqueo sobre la población palestina.