Incautan segunda aeronave de narcotráfico en Amazonas venezolano en menos de 48 horas

Caracas, 1 sep (Xinhua) — La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecutó este lunes un nuevo operativo antidrogas en el estado Amazonas (sur), donde inutilizó una aeronave vinculada al tráfico ilícito de drogas, junto a 600 litros de combustible y materiales logísticos empleados para actividades criminales.

La acción tuvo lugar en el sector San Pedro del Orinoco, municipio Atabapo, donde los efectivos localizaron además una pista clandestina utilizada por grupos armados para facilitar operaciones de narcotráfico en la zona fronteriza.

El procedimiento fue puesto a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público de Venezuela.

El reporte militar señaló que la estructura desmantelada formaba parte de grupos ‘Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos’, organizaciones que operan en territorios de difícil acceso y buscan convertir áreas amazónicas en corredores del crimen organizado.

Se trata de la segunda aeronave incautada al narcotráfico en menos de 48 horas en el sur del país sudamericano.

Ayer domingo, fuerzas venezolanas habían destruido otra avioneta tipo Cessna en el municipio Autana, en el marco de un operativo en el que también fueron desmantelados dos campamentos de minería ilegal.

Las autoridades subrayan que estos resultados responden a una política de seguridad destinada a reforzar la soberanía nacional, en el contexto de graves acusaciones de Estados Unidos contra Venezuela.

Más temprano, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que «ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela» en aguas del Caribe.

La Casa Blanca declaró que el referido despliegue está supuestamente orientado a la lucha contra el narcotráfico, acusando a autoridades venezolanas de estar implicados en dichas actividades ilícitas.

Maduro considera que se trata de un falso relato para forzar un cambio de gobierno en Venezuela y calificó el citado despliegue estadounidense como «una amenaza extravagante, injustificable, inmoral, absolutamente criminal» contra toda la región.