India respeta todos los requisitos internacionales al comprar el crudo ruso, dice ministro

Nueva Delhi, 1 sep (Sputnik).- La India ha acatado todos los requisitos internacionales al comprar el crudo procedente de Rusia, afirmó el ministro de Petróleo del país, Hardeep Singh Puri.

«En ciertos círculos la adquisición del petróleo ruso por la India ha provocado mucho ruido. Separemos los hechos del ruido. El petróleo ruso nunca ha estado bajo sanciones como el iraní o el venezolano. Está bajo el sistema de restricciones de precios del Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea (UE), diseñado especialmente para mantener los suministros de petróleo mientras se restringen los ingresos. Se han sostenido 18 rondas de acuerdos de este tipo y la India los ha respetado todos», declaró el ministro.

Puri explicó que todos los tratos se han realizado mediante transporte y seguros legítimos, comerciantes de buena fe y canales comprobados.

«La India fue el cuarto exportador de productos petroleros a lo largo de decenios, mucho antes del conflicto ucraniano, y sus refinerías procesan una serie de tipos de petróleo crudo de todo el mundo. Las exportaciones garantizan el funcionamiento de las cadenas de suministro», subrayó el político.

El ministro destacó que Europa misma procedió a consumir el combustible indio tras prohibir el petróleo ruso.

«Las exportaciones y los márgenes de refinación se mantienen básicamente iguales. No se trata de especulación», señaló Puri.

Según sus palabras, la India tomó medidas decisivas para proteger a sus ciudadanos cuando los precios mundiales experimentaron un crecimiento brusco por la crisis ucraniana.

«Las empresas energéticas de petróleo sufrieron pérdidas de hasta 10 rupias por litro de gasóleo (0,11 dólares, cambio actual). El Gobierno redujo los impuestos centrales y regionales, mientras que las reglas de exportación obligaron a las refinerías que venden gasolina y gasóleo al extranjero a vender al menos el 50% de gasolina y 30% de gasóleo en el mercado interior», informó el ministro.

Puri añadió que el respeto de todas las normas internacionales por la India permitió prevenir «el aumento catastrófico de los precios del petróleo hasta 200 dólares por barril».

El conflicto en Ucrania repercute en la economía india con las llamadas sanciones secundarias. Desde el 27 de agosto, Estados Unidos aplica un arancel adicional del 25% a los productos de la nación asiática, por realizar importaciones directas o indirectas del petróleo desde Rusia; debido a ello, la tasa total para la India se elevó al 50%. (Sputnik)