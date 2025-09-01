Irán propone ayuda a Afganistán tras terremoto

Teherán, 1 sep (Sputnik).- Irán está preparado para enviar ayuda humanitaria y fármacos, así como para prestar cualquier asistencia a Afganistán, donde se produjo un seísmo, declaró este lunes el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica.

«En estos momentos de enorme desgracia, la República Islámica de Irán, al expresar las condolencias y un sincero apoyo al gran pueblo de Afganistán y a las familias dolientes, expresa su plena preparación para enviarle ayuda humanitaria, medicamentos y prestar cualquier asistencia», dijo el titular de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi.

El portavoz del Gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, citado por la agencia Pajhwok, dijo a periodistas en Kabul que, debido al terremoto de anoche, el número de fallecidos es de al menos 800, y los heridos 2.500 en el distrito de Nurgal de la provincia de Kuna. Llegan noticias de más de 50 fallecidos y decenas de heridos en las provincias de Nangarhar, Laghman y Nuristán.

El domingo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) registró un sismo de magnitud 6,0 a las 19.17 GMT a 27 kilómetros de la ciudad de Jalalabad, con una población de más de 200.000 habitantes. El foco sísmico se ubicó a ocho kilómetros de profundidad. (Sputnik)