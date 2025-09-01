Líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái firman la Declaración de Tianjin

Tianjin, 1 Sep (Sputnik).- Los líderes de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjin alcanzaron una serie de acuerdos clave, que reflejan el fortalecimiento de la cooperación y la coordinación regional entre sus miembros, así como su compromiso con la paz, la estabilidad y el desarrollo económico conjunto.

Los lideres de más de 20 países se reunieron este lunes en la ciudad china de Tianjin para la 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). En la reunión del Consejo de jefes de Estado de la OCS, los líderes discutieron las principales esferas de cooperación y desarrollo de la organización y subrayaron la necesidad de empujar la formación del mundo multipolar justo y equitativo.

«Gobernanza global»

Durante su discurso el presidente chino, Xi Jinping, propuso crear un «sistema de gobernanza global más justo y equitativo» y destacó que la OCS «se ha convertido cada vez más en un catalizador para el desarrollo y la reforma del sistema de gobernanza global».

Xi explicó que un nuevo sistema de gobernanza global es necesario debido a que «la mentalidad de la Guerra Fría, la hegemonía y el proteccionismo» siguen «atormentando al mundo».

El líder chino enumero los cinco principios en los que quiere basar el futuro sistema de gobernanza global: la igualdad soberana; el respeto del derecho internacional; el multilateralismo; el enfoque centrado en las personas y la necesidad de tomar medidas concretas.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que la OCS podría asumir el liderazgo en el proceso de formación de un sistema de gobernanza global más justo.

El mandatario ruso aseguró que Moscú apoya la iniciativa de Pekín, agregando que Rusia ya está lista para comenzar a debatir propuestas concretas.

«Precisamente, la OCS podría asumir el liderazgo en los esfuerzos por crear un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, que se basaría en la primacía del derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Sería verdaderamente equilibrado y tendría en cuenta los intereses del mayor número posible de países, garantizando las oportunidades para su desarrollo sostenible y su seguridad», subrayó.

Multilateralismo

Al mismo tiempo, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, indicó que actualmente se está formando un nuevo orden internacional y está pasando de un modelo unipolar a un «sistema multipolar justo».

«Estamos convencidos de que solo a través de un multilateralismo genuino y una asociación igualitaria basada en el beneficio mutuo podemos construir relaciones internacionales», afirmó.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que, tanto en el marco de la OCS, como la OCS+ —un formato ampliado de diálogo de la organización— las conversaciones se centraron en un tema en común: la formación de un mundo multipolar.

No obstante, «los países occidentales intentan evitarlo. Buscan mantener su dominio, recurriendo ya no a negociaciones ni a métodos de competencia justa, sino al chantaje directo, la presión y las sanciones«, remarcó.

Mientras tanto, el primer ministro indio, Narendra Modi, también destacó el papel importante de la OCS para la formación del mundo multipolar. «La OCS puede ser una guía para el multilateralismo y un orden mundial inclusivo«, sostuvo.

Cooperación financiera

Además, Xi anunció planes para establecer un banco de desarrollo de la OCS «lo antes posible» para reforzar la cooperación económica entre los Estados miembros y enfrentarse a las sanciones. El líder chino prometió prestar 1.400 millones de dólares en préstamos a los miembros de la organización durante los próximos tres años y brindar 280 millones de dólares en subvenciones a los Estados miembros de la OCS este año.

La propuesta de Xi fue apoyada por Lukashenko, quien también planteó la necesidad de crear un mecanismo financiero independiente de la OCS que pudiera financiar nuevos proyectos, estimular el uso de las monedas nacionales en el comercio y mitigar los efectos de las sanciones.

«En las condiciones geopolíticas actuales, cuando las sanciones unilaterales se están convirtiendo en un factor de desestabilización, existe una necesidad evidente de un mecanismo financiero independiente de la OCS. Uno que pudiera financiar proyectos transfronterizos, mitigar la presión de las sanciones, estimular el uso de las monedas nacionales en el comercio y apoyar el desarrollo de áreas clave de cooperación, desde la logística y la energía hasta la transformación digital y la inteligencia artificial», afirmó.

A su vez, Putin también destacó la importancia de que la OCS cree su propia infraestructura de pagos y liquidación, así como un banco para proyectos conjuntos.

«Las monedas nacionales se utilizan cada vez más en las liquidaciones mutuas. Estamos a favor de emitir bonos conjuntos de los Estados miembros, crear su propia infraestructura de pagos, liquidación y depósito en la OCS, y formar un banco para proyectos de inversión conjunta», declaró el líder ruso, añadiendo que estas instituciones mejorarían la eficiencia de las relaciones económicas entre los miembros de la organización.

Conflicto ucraniano

Durante su intervención en la cumbre, Putin también abordó el conflicto ucraniano, hablando sobre sus causas y sobre su posible resolución. El presidente recordó que el conflicto comenzó tras un golpe de Estado, cuando el Gobierno ucraniano, que no apoyaba la entrada del país en la OTAN, fue derrocado, así como un resultado de los constantes intentos de Occidente de incorporar a Kiev a la Alianza.

Putin señaló que Rusia valora ampliamente los esfuerzos de China, India y otros socios para resolver el conflicto y expresó su esperanza de que los acuerdos alcanzados en la reciente reunión en Alaska «abran el camino a la paz en Ucrania».

Además, el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, contó que la solución del conflicto ucraniano se debatió en el marco de la cumbre. «Nuestro presidente acaba de hablar de esto con muchos homólogos, incluido el presidente Xi Jinping y, por supuesto, con el primer ministro de la India«, declaró.