Maduro afirma que Venezuela enfrenta «la más grande amenaza» en últimos 100 años

Caracas, 1 sep (Xinhua) — Venezuela enfrenta «la más grande amenaza» que se haya visto en el continente en los últimos 100 años, afirmó hoy lunes el presidente Nicolás Maduro, al señalar que ocho barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear «apuntan» al país sudamericano.

Maduro expresó en una rueda de prensa internacional que se trata de una amenaza «injustificable» y «absolutamente criminal» por parte del Gobierno de Estados Unidos.

«Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela», enfatizó.

El mandatario venezolano dijo que las amenazas estadounidenses constituyen acción violatoria de la Carta de Naciones Unidas, así como del Tratado de Tlatelolco que prohíbe el uso o presencia de armas nucleares en Latinoamérica y el Caribe.

Subrayó que Venezuela jamás cederá a «chantajes» y «amenazas», al ser la trayectoria del país que es pacifista, pero si fuera agredido pasaría de manera inmediata a luchar en defensa del territorio nacional.

«Nosotros hemos respondido convocando a la unión nacional y preparándonos para preservar la soberanía nacional» y «la integridad territorial», indicó Maduro ante la presencia militar estadounidense en el mar Caribe.

Entre las medidas de defensa, el presidente venezolano llamará esta semana a un proceso de preparación y entrenamiento masivo de la población, así como a la creación de la Unidad Comunal Miliciana de Combate.

Dijo que los canales de comunicación con el Gobierno estadounidense se encuentran «malogrados», pero que Venezuela mantiene abiertas las vías diplomáticas y de diálogo.

Respecto a las acusaciones de narcotráfico relacionadas con dirigentes del Gobierno venezolano, Maduro insistió en que se trata de una narrativa «absurda» que se cae por su propio peso.

Reiteró que el Gobierno mantienen un récord en su lucha contra el narcotráfico y los cuerpos de seguridad tienen un alto nivel de incautación de drogas, así como de la neutralización de aeronaves usadas por grupos criminales.