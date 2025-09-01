Nicaragua apoya iniciativa de China para gobernanza global

Managua, 1 sep (Prensa Latina) El Gobierno de Nicaragua declaró hoy su adhesión a la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por el presidente de China, Xi Jinping.

En un comunicado, el Ejecutivo nicaragüenses manifestó seguridad de que con dicho proyecto continuarán forjando caminos en beneficio de los pueblos y en defensa de la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad y paz para el mundo.

Añade el texto, que Nicaragua es un Estado revolucionario, libre, soberano e independiente, que fundamenta sus relaciones internacionales en el respeto, amistad, complementariedad y solidaridad entre los Pueblos y la reciprocidad desde la soberanía de los Estados.

Señaló que el mandatario del gigante asiático propuso la Iniciativa para la Gobernanza Global como una directriz fundamental para salvaguardar los principios de la Carta de la ONU, dirigida a promover la construcción de un sistema más justo y razonable, y trabajar juntos por la comunidad de futuro compartido de la humanidad.

Está basada en la igualdad soberana de los Estados, el Derecho Internacional, el multilateralismo, con un enfoque centrado en los pueblos y en acciones reales dirigidas a fortalecer la cooperación, para responder a los desafíos comunes de la humanidad, reducir la brecha Norte-Sur y defender los intereses comunes.