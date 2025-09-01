OCS actúa para asumir mayor papel en desarrollo y gobernanza

Tianjin, 1 sep (Xinhua) — La Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) ha trazado un proyecto de desarrollo en su Cumbre de Tianjin que concluyó este lunes, el cual la conducirá a desempeñar un mayor papel en el mantenimiento de la paz y estabilidad regionales, así como en la promoción de la prosperidad compartida.

Durante la cumbre se firmaron y adoptaron varios documentos clave, incluyendo la Declaración de Tianjin y una estrategia de desarrollo para la organización en el período 2026-2035.

Los resultados de la reunión también incluyen una declaración de apoyo al sistema multilateral de comercio, una declaración sobre el 80° aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, así como 24 documentos finales sobre el fortalecimiento de la cooperación en sectores como seguridad, economía y lazos entre pueblos.

La Cumbre de Tianjin ha creado consenso, aunado fortaleza, generado un nuevo impulso de cooperación en diversos ámbitos y contribuido con sabiduría a la gobernanza global.

Desde su fundación en 2001, la OCS se ha convertido en la organización regional más grande del mundo, poniendo un ejemplo de una nueva clase de relaciones internacionales. Guiados por el Espíritu de Shanghai, el desarrollo y cooperación de la OCS han registrado logros pioneros e históricos y promovido significativamente la paz y el desarrollo tanto a nivel regional como global.

De acuerdo con la evolución de la situación internacional, la cumbre ha demostrado la determinación y la acción de la OCS para trabajar de manera eficiente con el fin de lograr un mayor desarrollo, hacer que el sistema de gobernanza mundial sea más justo y equitativo y aportar mayores contribuciones a la solidaridad, la cooperación y el desarrollo humano del Sur Global.

En uno de los momentos más destacados de la cumbre, el presidente chino, Xi Jinping, propuso la Iniciativa para la Gobernanza Global en la reunión de la «Organización de Cooperación de Shanghai Plus». La iniciativa se basa en cinco principios: adherirse a la igualdad soberana, acatar el Estado de derecho internacional, practicar el multilateralismo, defender un enfoque centrado en las personas y centrarse en acciones reales.

La Iniciativa para la Gobernanza Global es la cuarta iniciativa global emblemática propuesta por Xi en los últimos años, luego de la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Civilización Global. La Iniciativa para la Gobernanza Global será de gran importancia tanto para el desarrollo de la OCS como para la mejora del sistema de gobernanza global.

Al proporcionar una solución al déficit de gobernanza global, la Iniciativa para la Gobernanza Global no solo se ajusta a las aspiraciones comunes de los pueblos de todos los países, sino que también responde a las necesidades urgentes del mundo actual. Fue bien recibida y apoyada por los líderes de los países y las organizaciones internacionales que asistieron al evento, y sin duda será ampliamente reconocida por la comunidad internacional.

La Cumbre de Tianjin también atestiguó la ampliación de la familia de la OCS, con la admisión de Laos como socio de diálogo. Y más países tienen previsto unirse a la organización, lo que subraya su dinamismo, apertura e inclusión.

Desde Tianjin, la OCS ha emprendido un nuevo viaje con mayor responsabilidad, eficiencia y resultados reales, con el objetivo de contribuir más a la construcción de una comunidad de futuro compartido de la humanidad.