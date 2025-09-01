Perú evalúa retiro de Corte IDH porque sus acciones «no se condicen con su realidad»

Lima, 1 sep (Sputnik).- El Gobierno de Perú está evaluando el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) porque sus acciones «no se condicen con la realidad nacional», afirmó este lunes el canciller, Elmer Schialer.

«(El eventual retiro) es porque no está funcionando bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…) Las decisiones judiciales de la Corte IDH, así como aquellas sugerencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se condicen con la realidad del Perú», dijo Schialer en diálogo con la televisora local Latina.

Schialer alude a las resoluciones que ha emitido recientemente en contra de leyes promulgadas por el Gobierno, y aprobadas por el Congreso, que permiten la amnistía para policías y militares que han sido sentenciados o están siendo procesados por graves crímenes contra la población civil.

Por otro lado, el canciller afirmó que la comisión que ha conformado el Ejecutivo, compuesta por representantes del Ministerio de Justicia y la Cancillería, para evaluar la salida, sigue evaluando la documentación pertinente, así como las razones de fondo del retiro.

Desde el Ejecutivo alegan que las funciones de la Corte IDH atentan contra la soberanía del Estado peruano al tener injerencia en temas como la legislación nacional, la seguridad y la administración de justicia. (Sputnik)