Premier paquistaní elogia Corredor Económico China-Pakistán como ejemplo de integración de OCS

Tianjin, 1 sep (Xinhua) — El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, elogió el lunes el Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, siglas en inglés) como una demostración práctica de la visión de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) para la conectividad regional y la integración económica.

«Como líderes de la OCS, hemos reafirmado, año tras año, la importancia de mejorar la conectividad regional. Esto requiere corredores de transporte terrestre, aéreo y ferroviario eficientes para garantizar la fiabilidad de la cadena de suministros», afirmó Sharif en un discurso pronunciado en la 25ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS.

La expansión del CPEC, un proyecto emblemático de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, puede servir como una demostración práctica de la visión de la OCS para la conectividad regional y la integración económica, afirmó.

También señaló que el liderazgo mundial de China se ejemplifica no solo a través de la OCS, sino también en iniciativas históricas, como la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Civilización Global.

En cuanto a la seguridad regional, el primer ministro afirmó que Pakistán busca una relación normal y estable con todos sus vecinos y recurre al diálogo y la diplomacia para resolver los conflictos y las confrontaciones.

Pakistán seguirá colaborando con todos los miembros de la OCS para promover la paz, el progreso y la prosperidad en toda la región y garantizar una paz duradera en Asia meridional, afirmó, pidiendo un diálogo integral y estructural para debatir todas las disputas pendientes.