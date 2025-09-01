Presidenta de México afirma que seguirá fortaleciendo cooperación internacional sin subordinación

México, 1 sep (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes su Primer Informe de Gobierno en el que subrayó la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación internacional bajo el respeto mutuo y sin que se viole la soberanía nacional.

«El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo», dijo la mandataria en su discurso desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Sheinbaum aseguró que durante los primeros 11 meses de su Gobierno presentó diversas reformas enviadas a las cámaras de Diputados y Senadores en beneficio de la ciudadanía y la nación, como la modificación constitucional a los artículos 19 y 40 en materia de soberanía nacional.

Ante integrantes de su gabinete, legisladores, empresarios y otros invitados, la jefa de Estado garantizó que durante su administración trabajará para seguir diversificando exportaciones y atraer más inversión extranjera, tal como ocurrió recientemente con Brasil y como ocurrirá este mes con la visita del primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Asimismo, recordó que pese a las «situaciones complejas» que enfrenta el mundo «frente a la nueva realidad arancelaria establecida» por Estados Unidos, su Gobierno ha logrado construir una «relación de respeto mutuo», que mantendrá a lo largo de su sexenio.

«México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias, en promedio, en todo el mundo», resaltó la presidenta, al tiempo que aseguró que mantiene la esperanza de «alcanzar aún mejores condiciones» en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.