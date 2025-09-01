Presidente de Ecuador renueva cúpula de las Fuerzas Armadas

Quito, 1 sep (Xinhua) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó hoy lunes nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y nuevos comandantes en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, al renovar la cúpula militar de la institución 100 días después de haber iniciado su segundo mandato, el pasado 24 de mayo.

La renovación de los liderazgos militares se oficializó a través de los decretos ejecutivos 111 y 112 firmados por el mandatario, informó la Presidencia de la República a través de un comunicado.

De acuerdo con el comunicado, Noboa cesó al general Jaime Vela Erazo como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y en su lugar nombró al general de división Henry Santiago Delgado Salvador, quien se desempeñaba como comandante de la Fuerza Terrestre.

El anterior cargo de Delgado Salvador, en el Ejército, lo asumirá el general de división Iván Rodrigo Vásconez Hurtado.

El mandatario ecuatoriano también cesó al vicealmirante Pablo Caicedo Salvador como comandante general de la Fuerza Naval y designó en su reemplazo al contralmirante Ricardo Manuel Unda Serrano.

Mientras tanto, en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Noboa cesó al general del aire Celiano Cevallos Calderón y en su lugar designó el brigadier general, Mauricio Xavier Salazar Machuca.

En junio pasado, el presidente ecuatoriano dispuso que al nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de división Henry Delgado, se le otorgue el grado honorífico de general de ejército.

Delgado es licenciado en ciencias militares y licenciado en educación física, además de que tiene posgrados en estudios estratégicos militares para la defensa y pedagogía de la educación.

Asimismo, ha ocupado varios cargos, entre ellos, el de jefe del Departamento de Capacidades Operativas del Comando de Operaciones Terrestres, asesor del comandante general del Ejército y representante en la Junta Interamericana de Defensa.

Los cambios en la cúpula militar se producen en medio de un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa en enero de 2024, ante una escalada sin precedentes de la violencia en Ecuador.

En este conflicto, las Fuerzas Armadas cumplen un rol clave como parte del «Bloque de Seguridad», conformado también por la Policía, en el combate a las bandas del crimen organizado calificadas por el Gobierno como «terroristas».