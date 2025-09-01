Presidente de nueva Suprema Corte de Justicia de México recibe Bastón de Mando indígena

Ciudad de México, 2 sep (Sputnik).- El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco, junto con el pleno del máximo tribunal elegido por voto popular el pasado 1 de junio, recibió en la tarde del lunes el Bastón de Mando de los pueblos originarios del país, en una ceremonia indígena celebrada en la plaza principal del Zócalo de la capital.

«Somos las ministras y los ministros del pueblo, porque hemos cumplido y estamos aquí por mandato del artículo 39 de la Constitución federal, que es el artículo que señala que la soberanía reside en el pueblo», expresó Aguilar Ortiz al recibir el Bastón de Mando en la ceremonia indígena, acompañado de cinco mujeres y tres hombres del nuevo pleno del máximo tribunal del Poder Judicial, de nueve integrantes.

El nuevo titular de la Suprema Corte, de 52 años, abogado por la Universidad de Oaxaca (sur), estado habitado en su mayoría por comunidades indígenas, explicó que el Bastón de Mando representa tener la confianza del pueblo para ser «la voz de quienes no la tienen».

«Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México y es de indiscutible trascendencia que estén aquí y nos entreguen el bastón de mando y de servicio», añadió.

Una dirigente indígena se dirigió al nuevo titular de la máxima corte del Poder Judicial: «hoy qué tiene la encomienda de ser quien dirija el más alto tribunal de nuestro país a nombre de San Agustín Tlacotepec (Oaxaca, sur), tierra de su origen de su vida y sobre todo de su infancia».

La ceremonia fue celebrada con ritos prehispánicos, incienso e instrumentos musicales indígenas como caracolas.

Las raíces culturales del nuevo titular de la Corte Suprema le dieron «valores comunitarios y todo lo que encierra este ser que está trascendiendo para la historia de los pueblos indígenas», dijo la representante de las comunidades.

El símbolo de mando ornamentado fue entregado a nombre de todas las naciones y pueblos del llamado México profundo «porque así lo dijimos en las urnas».

En la administración anterior del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) Aguilar Ortiz fue coordinador en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde promovió la reforma al artículo de la Constitución sobre derechos de los pueblos indígenas y la restitución de tierras al pueblo yaqui de Sonora (noroeste).

«Sin la Reforma Judicial, los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país», manifestó el nuevo magistrado.

Una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, dos semanas antes del fin del mandato de López Obrador, estableció que México se convirtiera en el país en el mundo en elegir por voto popular a todas la magistraturas y personas juzgadoras (más de 800) que integran las cortes federales, en inéditos comicios en los que participó un 13 por ciento del padrón electoral. (Sputnik)