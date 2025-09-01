Presidente del Tribunal Supremo brasileño afirma que juicio contra Bolsonaro será conducido con «serenidad y sin interferencias»

Río de Janeiro, 1 sep (Xinhua) — El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Luís Roberto Barroso, aseguró hoy lunes que el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros siete acusados por la supuesta trama golpista se realizará con «serenidad y sin interferencias».

En una conferencia en Río de Janeiro, Barroso subrayó que, pese a la relevancia del caso, el papel del Poder Judicial es «juzgar con absoluta serenidad, cumpliendo la Constitución y sin interferencias, vengan de donde vengan».

Por su condición de presidente del STF, Barroso no participará en las deliberaciones.

El magistrado recordó que la historia política brasileña estuvo marcada por golpes y contragolpes, pero destacó que desde la redemocratización el país acumula cuatro décadas de estabilidad institucional.

«Si se comprueba que hubo intento de golpe, es muy importante juzgarlo, cerrar el ciclo del atraso en el país y reafirmar que la divergencia democrática debe expresarse dentro de las reglas del juego», afirmó.

El juicio está previsto para iniciar mañana martes en la Primera Sala del STF, con ocho sesiones programadas para los días 2, 3, 9, 10 y 12 de septiembre.

Bolsonaro y siete excolaboradores enfrentan cargos presentados por la Procuraduría General de la República, que los acusa de intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2022.