Presidente tico usó protección especial en visita a provincia Limón

San José, 1 sep (Prensa Latina) El presidente costarricense Rodrigo Chaves utilizó operadores tácticos de la Unidad Especial de Intervención (UEI) para su protección, mientras participaba este fin de semana en celebraciones populares en la nororiental provincia de Limón, reveló hoy un medio local.

Agentes de ese cuerpo del Ministerio de la Presidencia, especializado contra terrorismo y narcotráfico, fueron armados con fusiles de asalto M4 para cuidar al mandatario mientras caminaba por las calles de esa región durante las fiestas por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, añadió el periódico CR Hoy.com.

Algunos videos en las redes sociales muestran a unos tres operadores uniformados que portan esas armas, en medio de un pequeño grupo de simpatizantes de Chaves, próximos a él para saludarlo, además de un anillo más cercano de seguridad que protegía al mandatario, formado por otros miembros de la UEI, cuyas funciones castrenses de ese tipo carecen de respaldo legal.

Según CR Hoy.com, uno de los operadores tácticos apreciados en una de las grabaciones, incluso, visualiza algunos objetivos, uno de ellos con una especie de pasamontañas.

Otro agente de la UEI, asesor en seguridad de Chaves que trabaja en la Casa Presidencial desde el inicio del actual gobierno, es visualizado como oficial activo entre los militares de la UEI.

El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, confirmó en julio informaciones sobre el supuesto uso de ese cuerpo policial para fines que no son los establecidos por la ley.

La estancia de Chaves el fin de semana en la nororiental provincia de Limón, por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, comprendió su participación en algunas inauguraciones e inicios de obras, añadió la publicación digital.