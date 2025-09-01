Rusia y Ucrania acuerdan continuar visitas mutuas a prisioneros de guerra

Bélgorod (Rusia), 1 sep (Sputnik).- La defensora del pueblo rusa, Tatiana Moskalkova, anunció este lunes que se alcanzó un acuerdo con Kiev para continuar las visitas recíprocas a prisioneros de guerra.

«Logramos acordar la continuación de las visitas mutuas a los prisioneros. La última vez, intercambiamos listas de nuestros prisioneros visitados y recibimos 300 cartas de nuestros prisioneros de guerra para sus esposas, madres, familiares y amigos», declaró Moskalkova a Sputnik.

Además, continuó, se acordó el envío de 2.000 paquetes para prisioneros rusos en Ucrania y otros 2.000 para prisioneros ucranianos en el territorio ruso que debería realizarse antes de diciembre.

Rusia también solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja que visite a los prisioneros y les proporcione medicamentos, artículos esenciales y alimentos, agregó la funcionaria.

Asimismo, Moskalkova señaló que el regreso de los civiles de la región rusa de Kursk que aún permanecen en Ucrania, se espera «en un futuro próximo», aunque no precisó una fecha exacta. (Sputnik)