Santos, kufiyas y un grito de solidaridad con Palestina se encontraron en las calles de San Ramón para exigir el fin del genocidio en Gaza

En San Ramón, como todos los 30 de agosto desde hace ya más de cien años, se celebra por todo lo alto el día del Santo que le da nombre al pueblo: San Ramón Nonato. Ese día visitan al Señor —que siempre está ataviado de rojo y blanco— los demás santos patronos de los pueblos y caseríos que conforman el cantón número dos de la provincia de Alajuela, el pueblo entre montañas y contradicciones.

Las figuras de santos, santas, vírgenes y cristos recorren en andas el centro del pueblo. Bailan al ritmo de guitarras, mandolinas, acordeones y dulzainas, mientras la pólvora, el algarabío, el aguardiente de contrabando y la chicha de maíz fermentado provocan que ningún cura párroco pueda detener la fiesta y la contagiosa alegría, más popular que sacramental.

San Ramón, sin duda, es un territorio de territorios, donde la fuerza de lo popular está presente en la gente que cree y lucha por la justicia. Por ello, hasta la fiesta y las procesiones cargan más que santos, así entre rezos y música también estallan la memoria y la denuncia. Dicen que una vez, en los tiempos que ya no existen, hasta desfiló San Bloqueo.

En medio de ese jolgorio, que es sagrado pero no religioso, junto a más de 75 imágenes, llegaron también dos santos: San Roque y San Lorenzo Mártir, una figura bendecida por el Papa de Roma y que es patrono del distrito del mismo nombre.

La zona territorial que cobija San Lorenzo es una de las más hermosas del planeta. Con su bosque nuboso de lluvias eternas, con la fuerza del agua de sus ríos y la diversidad imponente de sus verdes. La biodiversidad es un tributo de la Pachamama.

Las personas de Bajo Córdoba, Las Rocas y de otros barrios que acompañaban a estos dos santos decidieron alzar la voz. Para ello, hicieron pancartas denunciando el genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Junto a ellas, un pequeño pero valiente grupo del colectivo Solidaridad con Palestina San Ramón se unió al paso de los santos.

Así, banderas de Palestina ondearon junto a las kufiyas y las pancartas de denuncia de la masacre sistemática y colonial que comete el Estado de Israel. Gente que puso el cuerpo hizo que las palabras dignidad y solidaridad se convirtiesen en un clamor por vida, y que las calles fuesen un grito por la justicia.

Al final de los bailes, bajo la mirada atenta de San Ramón y del cura que lo cuida, y al repicar de las campanas —que se llaman Aurora y Ramona— los santos entraron al templo, que oculto bajo chapas de acero galvanizado, dio paso a la denuncia, a las banderas palestinas, a las kufiyas y a algún que otro puño en alto. La fuerza, la emoción y la certeza de hacer lo correcto se hicieron presentes.

Cuando el clamor de la solidaridad se convierte en exigencia de justicia, se traduce en acción. Y cuando las personas toman posición contra la injusticia, se abre un agujero en el orden sacro-popular. Desde muchas voces y con diversos acentos se grita: ¡alto al genocidio y a la ocupación! Basta de complicidad del Estado costarricense con el Estado sionista de Israel. Basta de autoridades municipales cristianas-sionistas.

Es que en el distrito de San Lorenzo de San Ramón, el mismo donde viven los santos San Lorenzo y San Roque, situado a unas dos horas de la capital del país, en medio de los verdes húmedos e imponentes del bosque nuboso de Costa Rica, hay gente que sabe de qué lado de la historia se encuentra. Porque en ese mismo sitio, desde hace décadas, existe un hotel que se dice vegano, libre de crueldad, amoroso, santuario de rescate de animales, inclusivo y muy “cool”, con clases de yoga y todo eso.

Tierras que serían para enamorar si no fuera por el capital sionista que lo marca y por su cercanía con algunas iglesias cristianas evangélicas. ¡Ay, el sionismo y su lavado de cara blanqueado e hipócrita!

El gran capital que, desde el sionismo y parte de las iglesias cristianas que acampan a lo largo y ancho de Costa Rica —ese sionismo-cristiano—, respalda la violencia y el despojo contra el pueblo palestino que comete el Estado de Israel.

Hace un mes, quienes se identificaron como dueños de ese hotel asistieron a la sesión del concejo municipal de San Ramón. Se plantaron con banderas de Israel, respaldando al Estado sionista, mientras la alcaldesa y el resto del concejo municipal tomaban partido por Israel o guardaban silencio cómplice.

Al día de hoy, la alcaldesa Gabriela Jiménez Corrales sigue sin dar la cara por su viaje a Israel, financiado por ese gobierno, para participar en el Muni World 2025.

Porque mientras Costa Rica avanza en negociaciones con Israel para la firma de un tratado de libre comercio, y varios alcaldes, entre ellos la alcaldesa Jiménez Corrales, callan sobre sus vínculos con el sionismo; en la Entrada de los Santos, la solidaridad tomó cuerpo, porque la lucha por la justicia cobra sentido en lo pequeño.

Y es que, al mismo tiempo que miles de personas tenían los ojos puestos en los muelles de Barcelona despidiendo a la Global Sumud Flotilla que zarpó hacia Gaza, en San Ramón de Alajuela —un pueblo que dista de ser la capital del mundo, como algunos lo suponen, y que ni siquiera figura en los mapas del poder—, el clamor popular por la justicia irrumpió y se volvió visible. Recordó que la dignidad y la solidaridad no necesitan escenarios grandilocuentes para hacerse presentes.

Mientras en Costa Rica, olvidando su historia colonial, la institucionalidad estatal y municipal se hace cómplice del Estado genocida de Israel, en el distrito de San Lorenzo, donde el sionismo extiende sus tentáculos, la comunidad de fe popular, la gente valiente y digna, desde su alegre rebeldía, abraza la justicia.

¡Alto al genocidio, fin de la ocupación, justicia y libertad para Palestina! Porque cada vez más gente está convencida de que tomar partido ante la violencia y el dolor humano es saber que nos colocamos del lado correcto de la historia.

Ámsterdam, 31 de agosto y verano 2025