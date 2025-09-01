Surge un nuevo mundo multipolar que Occidente intenta impedir, asegura Lavrov

Tianjin, 1 Sep (Sputnik).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se ha pronunciado este lunes sobre los resultados de la 25.ª cumbre del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), calificándola de «una discusión muy sustantiva».

El canciller señaló que, tanto en el marco de la OCS, como la OCS+ —un formato ampliado de diálogo de la organización— las conversaciones se centraron en un tema en común: la formación de un mundo multipolar. No obstante, «los países occidentales intentan evitarlo. Buscan mantener su dominio, recurriendo ya no a negociaciones ni a métodos de competencia justa, sino al chantaje directo, la presión y las sanciones», remarcó.

En sus declaraciones brindadas al periodista ruso Pável Zarubin, Lavrov resaltó la existencia de «un abuso colosal» del papel del dólar a nivel internacional, así como de las crecientes guerras arancelarias que Washington libra contra el resto de los países.

Según sus palabras, durante las reuniones, se llegó a una opinión conjunta de que todas estas medidas «no tienen nada que ver con un intento de defender los legítimos derechos de Occidente en la economía y la política mundiales, sino que simplemente se utilizan como herramienta para reprimir a la competencia». (Sputnik)