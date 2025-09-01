Trump vuelve a atacar a India en medio del fortalecimiento de relaciones entre Nueva Delhi y Moscú

Washington, 1 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra la India asegurando que la relación con Nueva Delhi ha sido completamente unilateral por décadas. Los comentarios surgen en medio del fortalecimiento de las relaciones entre el país sudasiático y Rusia.

«Lo que pocas personas entienden es que hacemos muy pocos negocios con la India, pero ellos hacen una gran cantidad de negocios con nosotros. En otras palabras, nos venden cantidades masivas de bienes, somos su mayor ‘cliente’, pero les vendemos muy poco. Hasta ahora, una relación totalmente unilateral, y lo ha sido durante décadas», escribió el mandatario este lunes en su cuenta de Truth Social.

Según Trump, el motivo se debe a que la India ha cobrado aranceles «tan altos» a su país, más que cualquier otro, que las empresas estadounidenses no podían venderle nada a la nación sudasiática. «¡Ha sido un desastre totalmente unilateral!», añadió.

Además, el presidente indicó que Nueva Delhi compra la mayor parte de su petróleo y productos militares a Rusia y muy poco a EE.UU. «Ahora han ofrecido reducir sus aranceles […] Deberían haberlo hecho hace años«, agregó.