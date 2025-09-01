UE seguirá adelante con aplicación de leyes digitales a pesar de críticas de EEUU

Bruselas, 1 sep (Xinhua) — La Unión Europea (UE) seguirá adelante con la aplicación de sus reglas digitales a pesar de las críticas de Estados Unidos, dijo hoy lunes una importante funcionaria de la UE, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles más altos a los países que impongan tales reglas.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, dijo en la red social X que la Ley de Servicios Digitales (DSA) y Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE son «legislaciones soberanas» aplicables a todas las plataformas en línea que operan en el bloque.

«La DSA y la DMA son nuestras legislaciones soberanas», dijo, e hizo énfasis en que las reglas son no discriminatorias y aplicables a todas las compañías que proporcionan servicios en la UE.

Trump advirtió el martes pasado que Estados Unidos impondría «aranceles adicionales sustanciales» y restricciones de exportación a los países que adoptaran impuestos digitales o regulaciones a los gigantes tecnológicos estadounidenses.

En una carta enviada hoy lunes al congresista estadounidense Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Virkkunen dijo que la legislación digital no tiene alcance extraterritorial, pero insistió en que cualquier servicio ofrecido en el bloque debe cumplir con la ley de la UE, sin importar en dónde tenga su sede la compañía.