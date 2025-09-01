Venezuela rechaza acusaciones de Guyana sobre agresiones militares en zona fronteriza

Caracas, 1 sep (Sputnik).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó este lunes las acusaciones de Guyana sobre un supuesto ataque desde costas venezolanas contra una lancha que transportaba a funcionarios militares y policiales con material electoral de ese país para los comicios generales que se realizarán este lunes.

«Ayer (domingo) leímos un comunicado de Guyana anunciando un nuevo acontecimiento en el alto río Cuyuní, señalando que fuerzas de seguridad de defensa guyanesa navegando por el río Cuyuní fueron atacadas desde costas venezolanas (…) Cuidado con los falsos positivos de las mafias guyanesas y trinitarias, porque por ahí intentan crear un frente de guerra», expresó Padrino.

El ministro ofreció las declaraciones durante la presentación de un balance sobre las operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Al respecto, acusó a EEUU de estar detrás de los señalamientos de Georgetown contra Caracas.

«Nosotros lamentamos profundamente el pronunciamiento estéril, inútil y vasallo de estos gobiernos que se han prestado para la narrativa del imperialismo norteamericano leyendo un comunicado redactado desde Washington y haciendo pasar pena a los pueblos que estos gobiernos vasallos dirigen», comentó el ministro.

El domingo, el Gobierno guyanés denunció que una patrulla que transportaba material electoral fue atacada con disparos desde el lado venezolano.

Las acusaciones de Guyana ocurren, además, en medio de las tensiones entre Caracas y Washington luego de que el Gobierno de Donald Trump anunciara el despliegue de buques estadounidenses con 4.000 soldados en aguas del Caribe venezolano.

A principios de agosto, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En febrero, EEUU designó a una serie de carteles de la droga como organizaciones terroristas globales, entre ellas el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Noreste, Carteles Unidos y la MS-13.

En tanto, la organización llamada Cartel de los Soles, de Venezuela, entró en la lista a finales de julio.

De igual manera, la administración de Maduro alertó el martes sobre el envío de otros buques de guerra de EEUU al Caribe.

«Entre ellos el USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y el USS Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana, según ha sido confirmado por diversas fuentes internacionales», dijo el mandatario.

Ante las amenazas de EEUU, el Gobierno venezolano solicitó el apoyo del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, y ha recibido el apoyo de distintos líderes de la región que se pronunciaron contra las injerencias estadounidenses en América Latina. (Sputnik)