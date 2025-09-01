Xi propone una iniciativa de gobernanza global más justa

Tianjin, 1 sep (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, instó hoy lunes a los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) a que avancen con pasos sólidos para un futuro mejor, durante la mayor cumbre en la historia de la organización, celebrada en la ciudad portuaria china de Tianjin.

Al pronunciar un discurso en la 25ª reunión del Consejo de Jefes de Estado de la OCS, Xi pidió a los Estados miembros que lleven adelante el Espíritu de Shanghai, en un mundo lleno de desafíos y cambios, así como que aprovechen mejor el potencial de la organización.

Logros innovadores

Fundada en Shanghai en junio de 2001, la OCS se ha expandido desde seis miembros fundadores hasta convertirse en la organización regional más grande del mundo, con una cooperación que abarca más de 50 áreas y una producción económica combinada de casi 30 billones de dólares.

«Su influencia internacional y atractivo están aumentando día a día», afirmó Xi respecto a la OCS, elogiando sus «logros innovadores e históricos» en el desarrollo y la cooperación.

La organización fue la primera en establecer un mecanismo de fomento de la confianza militar en las zonas fronterizas y en lanzar la cooperación de la Franja y la Ruta.

«Fuimos los primeros en concluir un tratado sobre buena vecindad, amistad y cooperación a largo plazo, proclamando nuestro compromiso de forjar una amistad duradera y abstenernos de hostilidades», señaló Xi.

Los Estados miembros también fueron los primeros en presentar la visión de la gobernanza global con amplias consultas y contribuciones conjuntas para el beneficio compartido, como un esfuerzo por practicar un verdadero multilateralismo.

«Debemos abogar por un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva, y hacer que el sistema de gobernanza global sea más justo y equitativo», agregó el mandatario chino.

Más medidas prácticas

Xi instó a los Estados miembros de la OCS a que se mantengan fieles a la misión fundacional de la organización y promuevan su desarrollo sólido y sostenido con mayor determinación y más medidas prácticas.

Los Estados miembros de la OCS deben buscar un terreno común dejando de lado las diferencias, buscar el beneficio mutuo y los resultados de ganancias compartidas, liderar la causa de la apertura y la inclusión, defender la equidad y la justicia, y esforzarse por obtener resultados reales y una alta eficiencia, precisó Xi.

«Los Estados miembros de la OCS son todos amigos y socios», afirmó el presidente chino, tras hacer un llamado a respetar sus diferencias, mantener la comunicación estratégica, construir consensos y fortalecer la solidaridad y la colaboración.

Xi dijo que los Estados miembros deben aprovechar las fortalezas de sus mercados de gran tamaño y la complementariedad económica entre ellos, así como mejorar la facilitación del comercio y la inversión.

El presidente chino expresó su confianza en que se ampliará la cooperación en áreas como la energía, la infraestructura, la industria verde, la economía digital, la innovación científica y tecnológica y la inteligencia artificial, así como se establecerá un banco de desarrollo de la OCS lo antes posible.

Para garantizar un mejor desarrollo de la OCS con acciones reales, Xi anunció que China proporcionará 2.000 millones de yuanes (unos 281 millones de dólares) en subvenciones a los Estados miembros de la OCS este año y emitirá un préstamo adicional de 10.000 millones de yuanes a los bancos miembros del Consorcio Interbancario de la OCS durante los próximos tres años.

Además, China planea implementar 100 proyectos «pequeños y bellos» para mejorar los medios de subsistencia en los Estados miembros que lo necesiten.

En los próximos cinco años, China establecerá 10 talleres Luban en los países de la organización y brindará 10.000 oportunidades de capacitación en recursos humanos.

La inversión de China en otros Estados miembros de la OCS supera los 84.000 millones de dólares y su comercio bilateral anual está por encima de los 500.000 millones de dólares.

«China siempre ha alineado su desarrollo con el de la OCS y con la aspiración de los pueblos de los Estados miembros por una vida mejor», aseguró Xi.

Una reunión fructífera

En la reunión de hoy lunes se firmaron y adoptaron varios documentos clave, entre ellos la Declaración de Tianjin y una estrategia de desarrollo para la organización de cara al período 2026-2035, que define el plan de la OCS para la próxima década.

Los líderes de los Estados miembros de la OCS acordaron aceptar a Laos como socio de diálogo de la organización y decidieron que Kirguistán asumirá la presidencia rotatoria de la OCS para el período 2025-2026.

Los resultados de la reunión también incluyen una declaración sobre el apoyo al sistema multilateral de comercio, una declaración sobre el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de las Naciones Unidas, y 24 documentos finales sobre el fortalecimiento de la cooperación en sectores como la seguridad, la economía y las relaciones entre pueblos, así como sobre el desarrollo organizacional.

Cuatro nuevos centros de la OCS fueron inaugurados para abordar respectivamente las amenazas y los desafíos a la seguridad, combatir la delincuencia organizada transnacional, mejorar la seguridad de la información y fortalecer la cooperación antidrogas.

Los líderes de los Estados miembros de la OCS, así como el secretario general de la OCS, Nurlan Yermekbayev, y el director del Comité Ejecutivo de la Estructura Antiterrorista Regional de la OCS, Ularbek Sharsheev, pronunciaron discursos en la reunión.

En un mundo turbulento, los Estados miembros de la OCS deben fortalecer la coordinación estratégica, rechazar el unilateralismo, la hegemonía y el proteccionismo, mejorar el sistema de gobernanza global y defender la equidad y la justicia internacionales, coincidieron los líderes.