A juicio implicados en asesinato de ambientalista en Honduras

Tegucigalpa, 2 sep (Prensa Latina) Un juez envió hoy a juicio a tres hombres implicados en la muerte violenta del ambientalista hondureño Juan López, perpetrada el 14 de septiembre de 2024 en el nororiental departamento (región) de Colón.

Un juzgado especializado en San Pedro Sula decretó este martes auto de apertura a juicio oral y público contra Oscar Guardado, Daniel Juárez y Lenin Cruz, acusados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir, informó el Poder Judicial en un comunicado.

Según la nota de prensa, el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia con sede en Tegucigalpa, instancia que definirá la situación jurídica de los encausados (presuntos autores materiales), quienes tendrán un plazo de un mes para complementar diligencias investigativas.

Activista y concejal de 46 años, López fue ultimado a balazos la noche del 14 de septiembre de 2024 tras salir de una iglesia en la ciudad de Tocoa, en la región caribeña de Colón, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El crimen del ambientalista, quien se oponía a una mina a cielo abierto en una reserva forestal en el noreste de Honduras, fue condenado por Naciones Unidas y por el papa Francisco.

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa exigió el pasado 6 de agosto la captura y enjuiciamiento de los autores intelectuales del vil asesinato de Juan López, hecho que calificó de crimen por encargo.

“La justicia plena solo llegará cuando se actúe contra todos los responsables, especialmente quienes financian y planifican estos crímenes”, subrayó la organización.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Oacnudh) destacó la importancia de esclarecer los hechos relacionados con su muerte.

Además, pidió investigar las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades y los impactos generados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, del cual López era defensor.

“Solo mediante investigaciones expeditas, exhaustivas, imparciales y diligentes, y la sanción de todos los responsables, se podrá garantizar el derecho a la verdad y a la justicia para Juan López, las víctimas y las comunidades afectadas”, señaló la Oacnudh.

Este crimen evocó el caso de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.

Por su magnicidio, ampliamente condenado a nivel internacional, fueron procesadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.