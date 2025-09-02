Alto funcionario de PCCh se reúne con presidente de Bielorrusia

Beijing, 2 sep (Xinhua) — El alto funcionario del Partido Comunista de China (PCCh) Cai Qi se reunió hoy martes con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, en Beijing.

Lukashenko se encuentra en China para asistir a la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai, así como a las conmemoraciones por el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Bajo la guía estratégica del presidente Xi Jinping y del presidente Lukashenko, las relaciones entre China y Bielorrusia han mantenido un rápido desarrollo y la fructífera reunión celebrada el domingo entre los dos jefes de Estado ha dado un nuevo impulso al desarrollo de las relaciones bilaterales, afirmó Cai, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y miembro de Secretariado del Comité Central del PCCh.

China está dispuesta a colaborar con Bielorrusia para seguir el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado, consolidar la confianza política mutua, profundizar la cooperación de beneficio mutuo y reforzar los intercambios entre partidos y la colaboración internacional, agregó Cai.

Al señalar que China es un pilar de la paz y la estabilidad mundiales, Lukashenko indicó que Bielorrusia apoya firmemente la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por el presidente Xi, que es crucial para promover el desarrollo de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo.

Bielorrusia seguirá siendo un amigo y socio confiable de China, aseveró Lukashenko.