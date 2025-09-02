Celac se pronuncia contra avanzada militar de EE. UU. en mar Caribe

Bogotá, 2 sep (Xinhua) — Colombia, que ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), lideró una reunión virtual extraordinaria de cancilleres en defensa de la Zona de Paz en América Latina y el Caribe, dada la preocupación por la presencia de buques militares de Estados Unidos en el mar Caribe.

La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, explicó que este encuentro con 23 países logró unificar la voz regional en favor de la convivencia pacífica y el compromiso con la Proclama de América Latina y el Caribe como una Zona de Paz, rechazando la amenaza de injerencia de cualquier nación extranjera.

«Eso nos llama la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, fuera de cualquier intervención y en estricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas y al mantenimiento de la paz y de la soberanía de los países», señaló.

La alta funcionaria agregó que toda acción en la región se debe ajustar a los principios del Derecho Internacional, el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Asimismo, evocó las directrices del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien señaló que «ningún Gobierno latinoamericano que se respete debe solicitar ni celebrar una invasión extranjera».

La ministra reiteró que los países de la Celac que acudieron a la reunión de emergencia coincidieron en afirmar que cualquier acción armada sin autorización de los Estados involucrados constituye una agresión en contra de toda la región.

«Estas no son frases de coyuntura. Son una defensa explícita de la no intervención y del continuo fortalecimiento del multilateralismo», advirtió.

Por su parte, el canciller venezolano, Yvan Gil, agradeció a Colombia por convocar la reunión y aseguró que Estados Unidos está violando la Zona de Paz y el Tratado de Tlatelolco, al desplegar ocho barcos con más de 1.200 misiles y amenazar con armas nucleares al Caribe venezolano.

«4.200 tropas entrenadas que han anunciado que están listas y preparadas para invadir el suelo sagrado de nuestra patria, la República Bolivariana de Venezuela, pero más grave aún (…) la presencia de un submarino nuclear con posibilidades de lanzamiento de armas nucleares», sostuvo Gil.

De otro lado, Petro escribió en X que, si hay una agresión violenta contra Venezuela, todos los Estados de la región se debilitarán.

«En la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional. Ni en Panamá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros», afirmó.

Petro reconoció la necesidad de cooperar con países del mundo en la lucha contra el narcotráfico «pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión».

De acuerdo con el presidente de EE. UU., Donald Trump, la avanzada militar en aguas del Caribe venezolano obedece a una operación antinarcóticos reforzada en contra de los carteles que operan en América Latina.