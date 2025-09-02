Ceremonia por el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista

Live: Special coverage of China holds a grand gathering and military parade in Beijing to mark the 80th anniversary of the victory of the Chinese People’s War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. #VDay https://t.co/77Bd0DF666 — CGTN (@CGTNOfficial) September 2, 2025

Más de 20 líderes mundiales asisten al evento conmemorativo, que tiene lugar en la plaza Tiananmén de Pekín. Entre ellos están los presidentes de Rusia, Vladímir Putin; de Serbia, Aleksandar Vucic; de Irán, Masoud Pezeshkian; de Cuba, Miguel Díaz-Canel; el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico; y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.

China se convirtió en un contribuyente vital en la victoria de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial: su campo de batalla inmovilizó gran parte de la capacidad militar de Japón, lo que impidió que Tokio invadiera la URSS, la India o Australia.

Se estima que entre 1931 (cuando Japón invadió Manchuria y creó ahí el Estado títere de Manchukuo, lo que marcó el comienzo del conflicto armado) y 1945, el gigante asiático destruyó más de dos tercios de las fuerzas terrestres japonesas. Pero el precio fue astronómico: más de 35 millones de chinos muertos, superando los 27 millones de la Unión Soviética y eclipsando las pérdidas estadounidenses, que rondaron los 500.000.

Ampliación seguirá.