China exhibe un misil balístico, capaz de alcanzar todo el planeta

Beijing, 3 Sep (Sputnik).- China presentó este miércoles por primera vez el misil balístico intercontinental estratégico DF-5C, con combustible líquido y un radio de alcance que abarca todo el planeta.
Se trata de la versión mejorada del primer misil balístico intercontinental de China, la serie DF-5, con base en silos y un alcance de más de 13.000 kilómetros, que voló por primera vez en la década de 1970.
Se cree que el DF-5C tiene capacidad para transportar hasta 10 ojivas de vehículos de reentrada con objetivos independientes, informa South China Morning Post.
Entre otras armas, en la plaza Tiananmén desfilaron también misiles hipersónicos YingJi-21, DongFeng-17 y DongFeng-26D.