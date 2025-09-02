China exhibe un misil balístico, capaz de alcanzar todo el planeta

Beijing, 3 Sep (Sputnik).- China presentó este miércoles por primera vez el misil balístico intercontinental estratégico DF-5C, con combustible líquido y un radio de alcance que abarca todo el planeta.

Se trata de la versión mejorada del primer misil balístico intercontinental de China, la serie DF-5, con base en silos y un alcance de más de 13.000 kilómetros, que voló por primera vez en la década de 1970.

Se cree que el DF-5C tiene capacidad para transportar hasta 10 ojivas de vehículos de reentrada con objetivos independientes, informa South China Morning Post.