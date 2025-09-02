China presenta por primera vez su tríada nuclear en desfile de Día de la Victoria

Beijing, 3 sep (Xinhua) — China presentó por primera vez sus fuerzas estratégicas terrestres, marítimas y aéreas, que conforman la tríada nuclear, durante el desfile militar del Día de la Victoria celebrado hoy miércoles.
La tríada incluyó el misil aéreo de largo alcance JingLei-1, el misil intercontinental montado en submarinos JuLang-3, el misil intercontinental terrestre DongFeng-61 y el nuevo misil intercontinental terrestre DongFeng-31.
Estos armamentos constituyen la fuerza clave estratégica de China para salvaguardar la soberanía y la dignidad del país.