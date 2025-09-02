Cifra de muertos por terremoto en este de Afganistán asciende a 1.124, con 3.251 heridos

Kabul, 2 sep (Xinhua) — El número de muertos por el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán ascendió a 1.124, mientras que otras 3.251 personas resultaron heridas, informó hoy martes la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana (ARCS, siglas en inglés)

Más de 8.000 viviendas, principalmente en la provincia de Kunar, han quedado total o parcialmente destruidas a causa del sismo, dijo a Xinhua Juma Khan Nayeel, jefe de información y publicaciones de la ARCS.

Los equipos de socorro y rescate trabajan para liberar a las personas atrapadas bajo los escombros, por lo que las cifras definitivas de muertos o heridos aún no se han confirmado.

El terremoto sacudió la parte oriental de Afganistán a las 23:47 hora local del 31 de agosto, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros al noreste de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros.