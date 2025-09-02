Copresidentes de Nicaragua encabezan acto por aniversario de Ejército

Managua, 2 sep (Prensa Latina) Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, encabezaron hoy el acto central por el aniversario 46 de la constitución del Ejército, institución armada encargada de velar por la seguridad y soberanía de la nación.

Durante la ceremonia en la plaza de La Fe de esta capital, varias instituciones del Estado, así como la Asociación de Agregados Militares, Aéreos y Navales acreditados en el país, entregaron placas de reconocimiento a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

En la ceremonia, el copresidente Daniel Ortega, acompañado por el comandante en jefe de las fuerzas militares del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, impuso los grados de Mayor General y General de Brigada a oficiales destacados de la institución castrense.

Además, se entregaron ascensos en grados militares a otros oficiales que cumplieron con los requisitos y parámetros establecidos en la normativa para el servicio militar activo.

Asimismo, se colocaron los grados de coronel, capitán de navío, teniente coronel, capitán de fragata, mayor, capitán de corbeta, capitán, teniente de navío, teniente primero, teniente de fragata y teniente, a un grupo de militares que fueron ascendidos al grado inmediato superior.

El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, durante su discurso por la fecha destacó las acciones que impulsan para mantener el país como el más seguro de la región.

El general de Ejército resaltó el desarrollo de la estrategia de Estado muro de contención que agrupa las principales fuerzas y medios de la institución militar, para evitar el narcotráfico y el crimen organizado.

Mencionó el patrullaje constante en la frontera terrestre, los litorales y los límites marítimos y aéreos, con el objetivo de contener, desviar y capturar la droga que intente ingresar desde el sur al territorio nicaragüense, y ratificó el compromiso de la fuerza castrense en la defensa de la soberanía nacional.

En ese sentido, dijo que producto de las operaciones en el primer anillo estratégico de la seguridad del país, el Ejército asegura anualmente el desvío de más de 800 toneladas de drogas que no ingresan al territorio nacional.

Al respecto, precisó que en 25 años se han incautado aquí más 197 mil 700 kilogramos de drogas.

“Nos corresponde a todos los que amamos a esta tierra sagrada llamada Nicaragua defenderla firmemente ante cualquier injerencia en nuestro asuntos internos, o ante cualquier intento de menoscabar esos derechos”, subrayó.

Las Fuerzas Armadas nicaragüenses celebran hoy su fundación un 2 de septiembre de 1979, primero como Ejército Popular Sandinista y a partir de 1995 como Ejército de Nicaragua.