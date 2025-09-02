Costa Rica analiza el potencial del hidrógeno verde como motor de innovación y sostenibilidad

San José, 2 Sep (Elpaís.cr).- ¿Es factible para Costa Rica producir, almacenar e incluso exportar hidrógeno verde? Esta interrogante fue el eje central del foro “Hidrógeno verde en Costa Rica: innovación y juventudes”, realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde especialistas coincidieron en que este vector energético representa una oportunidad estratégica para avanzar hacia la descarbonización y la seguridad energética del país.

La actividad, organizada por la Escuela de Ingeniería Química de la UCR, reunió a la Dra. Jimena Incer, de esa unidad académica; la M. Sc. Katty López, de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi); el Ing. Javier Bonilla, de la Asociación Costarricense de Hidrógeno; y el MBA Esteban Echeverría, de Sixent Consulting.

Una energía limpia con múltiples aplicaciones

El hidrógeno verde se obtiene a través de la electrólisis del agua, un proceso que separa las moléculas de H₂O en hidrógeno (H₂) y oxígeno (O₂) utilizando electricidad proveniente de fuentes limpias como la solar, la eólica o la hidroeléctrica. A diferencia de otros combustibles, este método no genera emisiones de gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en una pieza clave para enfrentar la crisis climática.

Según la Dra. Jimena Incer, esta tecnología tiene el potencial de transformar el transporte, acelerar la electrificación y fortalecer la incorporación de energías renovables en el país. “Estamos hablando de una alternativa real para descarbonizar sectores estratégicos y crear valor agregado en la economía nacional”, afirmó.

El uso del hidrógeno verde es amplio: puede aplicarse en transporte pesado, aviación, drones, trenes, tranvías, producción de metales y procesos industriales. Además, permite desarrollar derivados como el amoníaco y el metanol, de gran importancia en la industria química y agrícola.

Costa Rica en la ruta del hidrógeno

En el foro se compartieron experiencias internacionales que demuestran la viabilidad del hidrógeno verde en diferentes países, así como los avances de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El encuentro subrayó la necesidad de que Costa Rica no solo adopte estas tecnologías, sino que lidere en la región su implementación, aprovechando su matriz eléctrica limpia como ventaja competitiva para la producción.

Además, se hizo un llamado a la juventud universitaria a involucrarse en el desarrollo de proyectos, innovación y emprendimientos que permitan abrir nuevas oportunidades en la economía del hidrógeno.

Investigación en marcha desde la UCR

La Escuela de Ingeniería Química de la UCR ha iniciado una línea de investigación enfocada en evaluar las condiciones técnicas y habilitantes del país para la producción y utilización del hidrógeno verde. Este esfuerzo académico busca sentar bases sólidas para la toma de decisiones a nivel nacional y promover un ecosistema de innovación energética.

En palabras de los especialistas, el futuro energético de Costa Rica no solo pasa por mantener su liderazgo en energías renovables, sino por diversificar su matriz con nuevas alternativas que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles y generen oportunidades de desarrollo económico sostenible.

El foro concluyó con un mensaje claro: el hidrógeno verde no es una promesa lejana, sino una oportunidad que requiere visión, investigación y voluntad política para convertirse en un pilar del futuro energético costarricense.