Diputado FA defiende presupuesto para infraestructura carcelaria

San José, 2 sep (Elpaís.cr).- El debate en torno al presupuesto destinado a la construcción de nueva infraestructura penitenciaria volvió a ocupar la agenda política, luego de que un legislador justificara su voto afirmativo con base en un análisis técnico de la situación carcelaria del país.

Según datos de la Unidad de Investigación y Estadística del Ministerio de Justicia, la capacidad real de los Centros de Atención Institucional y otros recintos penitenciarios ronda las 14.000 personas privadas de libertad. Sin embargo, la población actual asciende a 18.000 reclusos, lo que evidencia una sobrepoblación de al menos 4.000 internos.

Las proyecciones son aún más preocupantes: de mantenerse la infraestructura actual, para el año 2030 la ocupación alcanzaría un 225%, lo que profundizaría el fenómeno de hacinamiento que afecta tanto a la población penitenciaria como al personal que labora en esos centros.

“Existe un fenómeno real de hacinamiento carcelario en Costa Rica, que va en detrimento de las condiciones de las personas privadas de libertad y de quienes trabajan en el sector penitenciario”, sostuvo el legislador Frente Amplio, Jonathan Acuña.

El parlamentario aclaró que el presupuesto aprobado no responde a discursos espectaculares del gobierno, sino a la necesidad urgente de dotar al sistema penitenciario de instalaciones seguras y funcionales. “Una infraestructura carcelaria con mejores condiciones contribuye a la seguridad de los centros y, en general, a la administración penitenciaria del país”, señaló.

Asimismo, Acuña argumentó que el respaldo al proyecto se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, tanto de la población reclusa como del personal del Ministerio de Justicia, subrayando que es obligación del Estado garantizar condiciones dignas.

El legislador reconoció, no obstante, que la verdadera inversión capaz de reducir la violencia y la inseguridad es la inversión social, la cual —dijo— ha defendido de manera reiterada en el ámbito legislativo.

“En el plazo inmediato, el problema de falta de inversión en infraestructura penal es una realidad que debe atenderse”, concluyó Acuña.