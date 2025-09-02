EEUU publica los archivos de Epstein

Washington, 2 Sep (Sputnik).- El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. publicó este martes 33.295 páginas de documentos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores.

La publicación se llevó a cabo a petición del presidente de la comisión, James Comer, quien presentó una solicitud al Departamento de Justicia. A su vez, el departamento ha indicado que continuará proporcionando esos registros, asegurando al mismo tiempo la supresión de las identidades de las víctimas y de cualquier material de abuso sexual infantil.

