En encuesta reconocen el papel de China como el Principal Campo de Batalla Oriental de la Segunda Guerra Mundial

Beijing, 3 Sep (CGTN).- China conmemora solemnemente el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

Una encuesta global realizada por CGTN, que incluyó 11.613 personas de 39 países, reveló un amplio reconocimiento del papel de China como el Principal Campo de Batalla Oriental de la Segunda Guerra Mundial.

Los encuestados también destacaron positivamente las extraordinarias contribuciones y los enormes sacrificios de China para asegurar la victoria en la guerra.

Durante esta guerra sin precedentes de 14 años, militares y civiles chinos, a un trágico costo de 35 millones de víctimas y más de 600 mil millones de dólares estadounidenses en pérdidas económicas, resistieron con tenacidad y finalmente derrotaron la agresión del fascismo japonés, consolidando el papel de China como el Principal Campo de Batalla Oriental de la Segunda Guerra Mundial.

La encuesta mostró que el 73,6 % de los encuestados reconoce las enormes contribuciones de China en la lucha global contra el fascismo. Entre los 39 países encuestados, en 36 países se reconoce a China como el Principal Campo de Batalla Oriental de la Segunda Guerra Mundial, lo que representa el 92,3 % del total. Cabe destacar que en los ocho países asiáticos encuestados, todos afirmaron el papel de China como el Principal Campo de Batalla Oriental, y más del 70 % de los encuestados en India y Malasia comparten esta visión.

Según la encuesta, el 74,9 % de los encuestados conoce sobre la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa. Además, el 66,5 % sabe que China apoyó a otras naciones asiáticas en su resistencia contra la agresión de Japón. Entre los 39 países encuestados, en 33 se reconoce la contribución de China, lo que representa el 84,6 % del total. Es notable que más del 60 % de los encuestados en India, Malasia e Indonesia comparten esta opinión.

En cuanto a la edad, los encuestados de 44 años o menos mostraron un mayor reconocimiento de las contribuciones de China en la Guerra Mundial Antifascista en comparación con quienes tienen 45 años o más.

En los ocho países asiáticos encuestados, los jóvenes de 18 a 24 años son los que muestran mayor reconocimiento del papel de China como Principal Campo de Batalla Oriental de la Segunda Guerra Mundial, del apoyo de China a la lucha antifascista en Asia y de sus aportes a la guerra global contra el fascismo.

Los encuestados asiáticos, en todos los grupos de edad, también muestran un mayor reconocimiento del papel de China en la Segunda Guerra Mundial en comparación con el promedio global. Específicamente, la tasa de aprobación de esta visión supera el 60 % entre los asiáticos de 44 años o menos.

Las encuestas fueron realizadas conjuntamente por CGTN y la Universidad Renmin de China a través del Instituto de Investigación de la Comunicación Internacional en la Nueva Era, abarcando países desarrollados y del Sur Global. Los encuestados son personas de 18 años o más, y la muestra está alineada con la distribución de edad y género de los censos nacionales.