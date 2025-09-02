Exfuncionarios de EE. UU. critican al secretario de Salud por «poner en riesgo» el sistema sanitario

Los Ángeles, 1 sep (Xinhua) — Nueve exdirectores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos criticaron conjuntamente al secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr., por «poner en peligro» la salud de los estadounidenses.

En un artículo de opinión publicado el lunes en el diario The New York Times, los nueve exfuncionarios, incluidos siete exdirectores y dos exdirectores interinos, expresaron alarma por el «amplio impacto» de las recientes decisiones de Kennedy sobre la seguridad sanitaria del país.

«Lo que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha hecho con los CDC y con el sistema de salud pública de nuestra nación en los últimos meses – que culminó con su decisión de destituir a la doctora Susan Monarez como directora de los CDC hace apenas unos días – no se parece a nada que hayamos visto antes en la agencia ni a nada que nuestro país haya experimentado jamás», señaló el texto.

Los exresponsables de los CDC criticaron a Kennedy por despedir a miles de trabajadores de la salud y desmantelar programas vitales de prevención de enfermedades, advirtiendo que tales acciones debilitan las protecciones contra el cáncer, las enfermedades cardíacas, la intoxicación por plomo y los brotes infecciosos.

Indicaron además que Kennedy ha promovido tratamientos no comprobados mientras minimiza el papel de las vacunas en medio del mayor brote de sarampión en Estados Unidos en una generación, canceló inversiones en investigación médica crucial, reemplazó a expertos en comités asesores federales de salud por personas no calificadas y suspendió el apoyo estadounidense a programas de vacunación global.

Advirtieron que esas medidas dejarán al país mal preparado para futuras emergencias sanitarias y pondrán en especial riesgo a las poblaciones vulnerables, incluidos los niños, las familias de bajos ingresos y las personas con discapacidades.

El equipo legal de Monarez emitió recientemente un comunicado acusando a Kennedy de «politizar la salud pública para obtener beneficios políticos», y señaló que al expulsar a funcionarios de salud del Gobierno había puesto «en riesgo la vida de millones de estadounidenses».