La innegable importancia de la Educación

UN NIÑO QUE NO APRENDE A LEER BIEN… NO APRENDE A PENSAR BIEN.

Y UN PAÍS QUE NO ENSEÑA A LEER CON CALIDAD… CONDENA A SU GENTE AL ATRASO.

Esa es la verdad que nos revela el DÉCIMO INFORME ESTADO DE LA EDUCACIÓN 2025.

Pero, debo decirlo con total certeza: Ningún sector podrá avanzar sin una base educativa sólida.

Porque la educación es el cimiento de todo: de la productividad, de la inclusión, de la innovación… y de la calidad de vida de nuestro pueblo.

EL INFORME NOS GOLPEA CON UNA REALIDAD INNEGABLE: COSTA RICA HA RETROCEDIDO UNA DÉCADA EN EDUCACIÓN .

Los avances en lectura, matemáticas y ciencias se perdieron con la pandemia, con el apagón educativo del 2018 al 2022, y con la falta de visión en la gestión pública.

Hoy… MUCHOS ESTUDIANTES AVANZAN DE NIVEL SIN COMPRENDER LO QUE LEEN.

Y sin comprensión lectora:

no hay progreso posible,

no hay ciencia,

no hay razonamiento matemático,

no hay ciudadanía crítica,

no hay competitividad.

Los datos son contundentes:

— Las pruebas nacionales son DEFICIENTES, incapaces de medir comprensión lectora o razonamiento.

— La brecha universitaria con la OCDE se ha TRIPLICADO en dos décadas: HOY ESTAMOS 15,8 PUNTOS POR DETRÁS.

— La inversión educativa entre 2018 y 2023 cayó un 6 % EN GENERAL… y un 14 % EN PRIMARIA.

— Persisten graves rezagos de infraestructura y una débil rectoría del sistema.

Pero detrás de estas cifras… hay realidades:

Niños que terminan primaria sin entender lo que leen.

Jóvenes que llegan a secundaria y universidad con vacíos enormes.

Familias que hacen esfuerzos inmensos… y no encuentran respaldo en el sistema.

El informe también señala el camino a seguir:

— UNA INSTANCIA AUTÓNOMA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA, independiente del MEP.

— UNA MACROEVALUACIÓN ROBUSTA, con pruebas de calidad alineadas al currículo.

— UNA META NACIONAL DE LOGRO UNIVERSITARIO: al menos 50 % DE JÓVENES CON EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNA DÉCADA.

— INVERTIR SIN EXCUSAS: AL MENOS UN 8 % DEL PIB, priorizando infraestructura, docentes y atención a órdenes sanitarias.

— UNA ESTRATEGIA PAÍS QUE TRASCIENDA LOS CICLOS POLÍTICOS, uniendo a todos los sectores sociales.

Estimados diputados: La Educación no es un tema más.

Es el tema central.

Si no aseguramos que nuestros niños aprendan a leer bien… todo lo demás se derrumba.

NO PODEMOS TOLERAR que miles de niñas, niños y jóvenes pierdan oportunidades que comprometen su futuro y el de Costa Rica.

Esto no es un tema técnico:

Es un tema de justicia, de igualdad, de desarrollo y de dignidad nacional.

Una Costa Rica que invierte en educación con calidad y en equidad… no solo forma profesionales:

Forja ciudadanos capaces de pensar, de innovar y de construir un país con futuro.

Desde este Control Político, pido que hagamos de la educación, una prioridad de Estado:

CON RECURSOS,

CON ACUERDOS DE LARGO PLAZO,

CON VISIÓN CLARA

Y CON RESPONSABILIDAD HISTÓRICA.

Porque el futuro de Costa Rica… depende de lo que decidamos hoy.

(*) María Marta Padilla Bonilla, legisladora independiente