La publicación de un Trump molesto en medio del megadesfile en Pekín

Washington, 2 Sep (Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a los líderes de China, Rusia y de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de «conspirar» contra Washington.

El mandatario norteamericano publicó un mensaje en la red social Truth Social en medio del gran desfile militar que tiene lugar este miércoles en Pekín con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1937-1945) y el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El acontecimiento cuenta con la participación de más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.

En su publicación, Trump hizo hincapié en la gran ayuda que las tropas estadounidenses les prestaron a los militares chinos en la lucha contra el fascismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió este miércoles al presidente chino, Xi Jinping, que transmitiera sus «más cálidos saludos» al presidente ruso, Vladímir Putin, y al líder norcoreano, Kim Jong-un, quienes se encuentran en el desfile militar en China.

Anteriormente, el mandatario declaró que no le preocupan los estrechos vínculos entre Moscú y Pekín. «No estoy preocupado en absoluto. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo. Nunca usarían sus Fuerzas Armadas contra nosotros», señaló. (Sputnik)