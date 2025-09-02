Los hutíes atacan el edificio del Estado Mayor del Ejército israelí

El Cairo, 2 Sep (Sputnik).- Los hutíes atacaron con vehículos aéreos no tripulados el edificio del Estado Mayor del Ejército israelí, en Tel Aviv, comunicaron las Fuerzas Armadas de Yemen.

«La fuerza de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo cuatro operaciones militares utilizando cuatro drones. La primera tuvo como objetivo el edificio del Estado Mayor del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa, utilizando un dron Sammad-4«, reza el comunicado.

Otros de los objetivos alcanzados por los drones yemeníes son la central eléctrica de Al-Khadira y el «aeropuerto de Lod» (el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv), así como el puerto de Ashdod, uno de los tres principales puertos de carga israelíes.

Además, los hutíes aseveraron que sus fuerzas de misiles y de vehículos aéreos no tripulados llevaron a cabo una operación conjunta contra el buque MSC ABY, que atravesaba el mar Rojo en dirección a Israel. «La operación se llevó a cabo con dos drones y un misil de ala, y el barco fue alcanzado directamente», señalaron, recordando que sus operaciones se realizan en apoyo al pueblo palestino en medio de la guerra con Israel en la Franja de Gaza. (Sputnik)