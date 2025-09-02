Lula da Silva espera que Trump reflexione para negociar aranceles impuestos Brasil y a otras naciones

Sao Paulo, 2 sep (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy martes que su par estadounidense, Donald Trump, en algún momento deberá sentarse a negociar los aranceles impuestos al país sudamericano y a otras naciones.

«Sinceramente, espero que en algún momento ocurra algo en la cabeza de Trump y él perciba que hay que negociar, no solo con Brasil, sino con India, China, Venezuela, con todos», aseguró Lula da Silva a periodistas en Sao Paulo tras participar en el velorio de su amigo, el periodista Mino Carta quien falleció este martes a los 91 años.

El presidente brasileño descartó que exista temor por nuevas sanciones de Estados Unidos vinculadas al juicio por golpismo contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

«No hay motivos para temer acusaciones estadounidenses. Lo que está ocurriendo con Estados Unidos es que exacerbaron cualquier cosa conocida en la historia de la humanidad, ponerse a juzgar el comportamiento del Poder Judicial de otro país, es una cosa increíble», dijo.

El mandatario estadounidense aplicó desde el 6 de agosto aranceles del 50 por ciento a gran parte de las importaciones brasileñas en respuesta al juicio por golpismo que se le sigue en el Supremo Tribunal Federal a Bolsonaro, su aliado.

Enfatizó que Trump no puede considerarse «el emperador del mundo» y que así como tiene derecho a crear nuevas tarifas en forma bilateral, Brasil también tiene derecho a denunciar esta situación ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).